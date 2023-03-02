Канадские ученые создали робота-геккона для хирургических операций

Инженеры из Университета Ватерлоо (Канада) создали робота, способного ползать по стенам и потолку. При разработке модели они вдохновлялись способностями гекконов и червяков, сообщает Cell Reports Physical Science.

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Робот перемещается по поверхностям с помощью ультрафиолетового света и магнитной силы. Он не требует подключения к источнику питания и управляется удаленно. Такая модель может иметь широкий спектр применений, в том числе при проведении хирургических операций.

Робот получил название GeiwBot. Создатели отметили, что его передвижения имитируют походку гекконов – они способны передвигаться по труднодоступным поверхностям, приклеивая и отклеивая захваты на ногах.

Модель GeiwBot достигает четырех сантиметров в длину, трех миллиметров в ширину и одного миллиметра в высоту. Она состоит из жидкокристаллических эластомеров и синтетических клеевых прокладок. Светочувствительная полимерная полоска имитирует движения червяка, который при движении изгибается и растягивается, а магнитные накладки обеспечивают сцепление с поверхностью.

«Природа – отличный источник вдохновения, а нанотехнологии – захватывающий способ применить ее уроки», – подчеркнули ученые.