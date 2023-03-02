Раскрыты сроки выхода безрамочного iPhone

Apple выпустит полностью безрамочный смартфон не раньше 2024 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Журналисты медиа выяснили, что поставщики Apple испытывают проблемы с созданием полностью безрамочной передней панелью, в которой биометрический сенсор Face ID будет спрятан под экраном. Специалисты полагают, что американская компания сможет представить первые полноэкранные телефоны в 2024 году. Ими окажутся премиальные модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, базовые iPhone 16 и 16 Plus останутся с «монобровью».

При этом даже в устройствах 2024 года выпуска селфи-камера будет заметна на экране. Производители дисплеев для iPhone полагают, что фронтальную камеру можно будет спрятать под переднюю панель не раньше 2026 года. Предположительно, тогда же Apple выпустит серию смартфонов iPhone 18. Инсайдеры заметили, что раскрытые сроки выхода новых устройств могут сдвинуться.

Авторы заметки отметили, что в настоящий момент экранный вырез Dynamic Island присутствует у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, тогда как более доступные iPhone 14 и 14 Plus имеют классическую «монобровь». Ожидается, что все телефоны серии iPhone 15 получат Dynamic Island.