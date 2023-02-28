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49 минут назад

«Авито» назван самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга

Елена Прошина

Российская онлайн-платформа для коммерции «Авито» возглавила рейтинг наиболее посещаемых сервисов для онлайн-шопинга.

«Авито» назван самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Число уникальных пользователей платформы за январь 2023 года преодолело отметку в 60 млн, следует из данных Mediascope. Такая динамика наблюдается впервые. Классифайду удалось обогнать по данному показателю маркетплейсы Ozon и Wildberries.

Ранее «Известия», ссылаясь на данные Tinkoff eCommerce, сообщили, что россияне в 2022 году стали в 1,5 раза больше тратить денег в интернете. Долю трат пользователей интернет-площадок оценили в 8,5%. Для сравнения: в 2021 году доля составила 5,6%.

Согласно предварительным данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за прошедший год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, продемонстрировав рост более чем на 30%.

В ноябре 2021 года «Авито» занял первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений. Он впервые сместил с этой позиции американский Craigslist. Данные представил сервис сквозной аналитики Similar Web.

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