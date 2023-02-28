В работе «Яндекс Музыки» произошел сбой

В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой. О том, что приложение перестало работать у некоторых пользователей, сообщается в его Telegram-канале.

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«К сожалению, "Яндекс Музыка" в данный момент работает нестабильно», — говорится в сообщении сервиса.

Предыдущий сбой в работе «Яндекс Музыки» произошел вечером 16 февраля. У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к сервису. Проблемы возникали как с сайтом, так и с приложением «Яндекс Музыки». Вскоре работа сервиса была восстановлена.