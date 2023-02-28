Нейробиологи поняли, как формируются эстетические предпочтения

«По сути, мозг разбивает произведение искусства на его основные качества, а затем решает, нравятся ли эти качества или нет. Примерно так же мозг решает, нравится ли ему еда: ее он анализирует в соответствии с содержанием в ней белков, жиров, углеводов и витаминов. Видимо, такое поведение характерно для мозга во многих областях», – объяснили исследователи.