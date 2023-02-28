К Земле приближаются два астероида размером с небоскреб

Два огромных астероида размером с небоскреб пересекут орбиту Земли в ближайшие дни. Как сообщает LiveScience со ссылкой на NASA, один из них считается потенциально опасными.

Одно из таких космических тел уже пролетело мимо Земли на этой неделе. В понедельник, 27 февраля, 2012 DK31 приблизился к планете на расстояние в 4,8 млн км. Размер астероида составляет примерно 137 метров в поперечнике, что равно высоте 40-этажного небоскреба. Его путь вокруг Солнца пересекает орбиту Земли каждые несколько лет.

Хотя сама каменная глыба не представляла непосредственной угрозы для планеты, ее все равно относят к потенциально опасным. Астероид достаточно велик и проходит достаточно близко. Если его траектория изменится под воздействием каких-либо факторов, то он может нанести планете серьезный ущерб.

Во вторник, 28 февраля, мимо планеты пролетит второй потенциально опасный астероид. 2006 BE55 имеет схожие размеры, однако расстояние от Земли до него будет меньше — 3,5 млн километров. Траектория движения этого космического тела орбиту Земли каждые четыре или пять лет.

В пятницу, 3 марта, на расстояние в 5,3 млн километров к планете подлетит 2021 QW. 76-метровый астероид недостаточно большой, чтобы считаться потенциально опасным, однако каждые несколько лет он приближается на довольно близкое расстояние.