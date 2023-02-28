Власти Китая решили подавить Starlink Маска

Китайские власти запланировали создать большую сеть из спутников, которая будет находиться на околоземной орбите. Предполагается, что они смогут обеспечить интернетом весь мир и подавить существующую систему Starlink, сообщает Общественная служба новостей.

Группировка под названием GW включит 12 992 спутника, их владельцем выступит недавно созданная компания China Satellite Network Group Co.