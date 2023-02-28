Власти Китая решили подавить Starlink Маска

Китайские власти запланировали создать большую сеть из спутников, которая будет находиться на околоземной орбите. Предполагается, что они смогут обеспечить интернетом весь мир и подавить существующую систему Starlink, сообщает Общественная служба новостей.
Группировка под названием GW включит 12 992 спутника, их владельцем выступит недавно созданная компания China Satellite Network Group Co.
График запуска спутников пока не публиковался, но их число будет соответствовать сети, которую к 2027 году запланировала создать компания Илона Маска SpaceX.