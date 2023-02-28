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56 минут назад

Власти КНР планируют вывести 13 тысяч спутников, в том числе для подавления Starlink Илона Маска

Газета.Ru

Китайские власти запланировали создать большую сеть из спутников, которая будет находиться на околоземной орбите. Предполагается, что они смогут обеспечить интернетом весь мир и подавить существующую систему Starlink, сообщает Общественная служба новостей.

Власти Китая решили подавить Starlink Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Группировка под названием GW включит 12 992 спутника, их владельцем выступит недавно созданная компания China Satellite Network Group Co.

График запуска спутников пока не публиковался, но их число будет соответствовать сети, которую к 2027 году запланировала создать компания Илона Маска SpaceX.

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