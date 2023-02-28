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31 минуту назад

Стали известны подробности о масштабном взломе LastPass

Газета.Ru

Компания LastPass рассказала детали расследования хакерских взломов, произошедших в прошлом году. Оказалось, что злоумышленники, причастные к этим инцидентам, также сумели взломать домашний компьютер DevOps-инженера, который имел доступ к облачному хранилищу в компании.

Стали известны подробности о масштабном взломе LastPass
Фото: LastPassLastPass

В августе 2022 года LastPass сообщила, что некие хакеры получили доступ к системе компании. Когда компания объявила о втором инциденте в декабре, она заявила, что злоумышленники использовали информацию, полученную в результате первого случая, для проникновения в облачный сервис Amazon S3, в котором хранятся данные LastPass. Компания также признала, что тогда хакеры украли большой объем конфиденциальной информации.

Чтобы иметь доступ к украденным данным, хакерам понадобились ключи дешифрования. Для этого злоумышленники нацелились на одного из четырех DevOps-инженеров, которые имели доступ к ключам, необходимым для доступа к облачному хранилищу компании.

Теперь же стало известно, что за несколько недель до атаки на LastPass был взломан домашний компьютер инженера компании. Для этого злоумышленники использовали уязвимость в платформе Plex. На компьютер сотрудника хакеры установили вредоносный кейлоггер (шпионское ПО для записи пользовательских действий), благодаря чему и был перехвачен мастер-пароль инженера.

Компания рекомендует всем пользователям изменить все пароли, которые хранятся в LastPass, и установить новый мастер-пароль для доступа к приложению.

Наука и техника,Amazon,
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