На дне Байкала возобновляется постройка нейтринного телескопа

На дне Байкала возобновляется строительство подводного нейтринного телескопа. За несколько месяцев к установке Байкал-ГВД добавятся новые кластеры и другое оснащение.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РАН, нейтринный телескоп обновляется каждый год. К нему добавляют новые кластеры и интегрированное с ними оборудование. В 2023 году к существующим десяти блокам добавятся ещё два.
Байкальская установка нацелена на поиск следов нейтрино — маленьких космических частиц, которые не имеют заряда. Они возникают в местах крупных космических событий, рождения или гибели галактик. Их детальное изучение многое сообщит экспертам об истории Вселенной.
К 2027 году Baikal-GVD хотят сравнять по мощности с антарктической нейтринной обсерваторией IceCube. После чего даже превзойти её. Напомним, что байкальская установка возводится с 2015 года.
Нейтрино на дне озера «ловят» в фотоловушки и изучают с помощью уникальной аппаратуры. Эксперты рассчитывают при помощи этого телескопа подробно изучить историю Вселенной. Физики собираются на основе полученной информации составить нейтринную карту неба.