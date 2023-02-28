На дне Байкала возобновляется постройка нейтринного телескопа

На дне Байкала возобновляется строительство подводного нейтринного телескопа. За несколько месяцев к установке Байкал-ГВД добавятся новые кластеры и другое оснащение.

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Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РАН, нейтринный телескоп обновляется каждый год. К нему добавляют новые кластеры и интегрированное с ними оборудование. В 2023 году к существующим десяти блокам добавятся ещё два.

Байкальская установка нацелена на поиск следов нейтрино — маленьких космических частиц, которые не имеют заряда. Они возникают в местах крупных космических событий, рождения или гибели галактик. Их детальное изучение многое сообщит экспертам об истории Вселенной.

К 2027 году Baikal-GVD хотят сравнять по мощности с антарктической нейтринной обсерваторией IceCube. После чего даже превзойти её. Напомним, что байкальская установка возводится с 2015 года.