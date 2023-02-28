Сбер улучшил сервис пополнения транспортной карты «Тройка» и покупки проездных билетов в мобильном приложении СберБанк Онлайн, сообщает пресс-служба банка. Теперь владельцы Android-смартфонов могут сразу записать платеж на карту.

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Как подчеркнул вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, Сбер и Московский метрополитен продолжают развивать инновационные цифровые сервисы, которые делают жизнь москвичей и гостей столицы более комфортной.

«Поэтому сегодня пополнить карту «Тройка» можно как онлайн, так и в банкомате — быстро, надежно и безопасно. Каждый месяц таким образом карту пополняет 400 тысяч наших клиентов», — отметил он.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что количество способов оплаты проезда увеличено по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, так пассажиры смогут выбирать для себя самый комфортный.

«Среди них не только привычная «Тройка», но и банковская карта, в том числе загруженная в смартфон, биометрия, социальная карта, билет «Единый» и Система быстрых платежей в кассах БКЛ. Москва входит в список мировых лидеров по числу удобных способов оплаты проезда, при этом мы внедряем их одними из первых», — рассказал он.

Чтобы пополнить транспортную карту, владельцам Android-смартфонов нужно набрать «Тройка» в строке поиска СберБанк Онлайн и выбрать «Пополнение и запись билетов». После этого необходимо ввести номер «Тройки», а также дать согласие на передачу номера мобильного телефона для отправки электронного чека и выбрать подходящий билет.