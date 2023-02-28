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36 минут назад

Представлен планшет ZTE Nubia Pad с необычным 3D-экраном

Газета.Ru

В ходе выставки MWC 2023 китайская компания ZTE представила планшет Nubia Pad 3D, в основе которого лежит технология, позволяющая просматривать 3D-контент без использования специальных очков. Об этом сообщает портал Gizchina.

Представлен планшет ZTE Nubia Pad с необычным 3D-экраном
Фото: Газета.ruГазета.ru

Технология AI Engine Super Bionic Eye с помощью двух фронтальных камер следит за положением глаз пользователя, преобразуя обычное изображение в стереографическое. В создании Nubia Pad 3D также принимал сотрудничество стартап Leia, который также создал специальное ПО для планшета. Среди этих программ есть, например, LeiaTube, которое преобразует любые видео в YouTube в 3D-контент. Другие программы умеют переделывать обычные игры, фотографии в 3D-формат. Кроме того, в планшете предусмотрен собственный 3D-видеочат под названием LeiaChat.

Известно, что планшет получил 12,4-дюймовый экран с разрешением 2,5К, над которым размещены две камеры с разрешением 16 и 8 Мп. За производительность Nubia Pad 3D отвечает флагманский чипсет 2021 года Snapdragon 888. Также заявлено наличие четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятора емкостью 9070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Планшет поступит в продажу в Европе в марте по цене в €1000 (около 79,6 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что компания Lenovo на MWC 2023 показала ноутбук ThinkBook с раздвижным экраном.

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