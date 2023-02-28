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31 минуту назад

Белый дом поручил федеральным учреждениям оперативно удалить TikTok

Lenta.ru

Белый дом поручил федеральным учреждениям удалить TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней. Об этом сообщает Reuters.

Белый дом поручил федеральным учреждениям удалить TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Директор Управления управления и бюджета Шаланда Янг передала агентствам соответствующие инструкции. Согласно меморандуму, от них потребуется скорректировать контракты на информационные технологии, чтобы поставщики обеспечивали безопасность данных в США, исключая использование TikTok на устройствах и системах, используемых в рамках их работы.

Многие государственные учреждения в США уже запретили использование TikTok. Это связано с опасениями, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американцами.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) заявила, что ее сотрудники должны удалить видеосервис TikTok со своих служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Причиной решения названы соображения безопасности и возможность утечки секретных данных.

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