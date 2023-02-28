Белый дом поручил федеральным учреждениям удалить TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней. Об этом сообщает Reuters.

Директор Управления управления и бюджета Шаланда Янг передала агентствам соответствующие инструкции. Согласно меморандуму, от них потребуется скорректировать контракты на информационные технологии, чтобы поставщики обеспечивали безопасность данных в США, исключая использование TikTok на устройствах и системах, используемых в рамках их работы.

Многие государственные учреждения в США уже запретили использование TikTok. Это связано с опасениями, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американцами.