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34 минуты назад

Xiaomi представила быструю зарядку на 300 Вт, которая заряжает смартфон всего за 5 минут

Газета.Ruиещё 1

Компания Xiaomi представила обновленный смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition с быстрой зарядкой мощностью 300 Вт — спустя всего четыре месяца после того, как стала первым брендом, превысившим порог в 200 Вт. Об этом сообщает портал GSMArena.

Согласно заявлениям компании, смартфон способен заряжаться от 0 до 100% менее чем за пять минут, а для зарядки до 50% потребуется всего 2 минуты 11 секунд. При этом смартфон оснащался аккумулятором емкостью 4100 мАч, а его зарядка проходила в лабораторных условиях.

Примечательно, что смартфон не достигает заявленных 300 Вт — максимальная мощность, при которой заряжался аккумулятор не превысила 290 Вт.

Появится ли такой смартфон в продаже, и как быстро будет деградировать аккумулятор устройства при такой мощности зарядки, не сообщается.

На данный момент «рекордсменом», который можно найти в свободной продаже, является Realme GT Neo5 с зарядкой мощностью 240 Вт — его глобальная версия под неймингом GT3 будет представлена уже 28 февраля. Заявляется, что смартфон от Realme с аккумулятором емкостью 4600 мАч заряжается от 0 до 100% всего за 10 минут.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Realme GT Neo5 возглавил рейтинг лучших смартфонов до $500.

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