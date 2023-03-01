Как был взломан один из крупнейших менеджеров паролей LastPass

Менеджер паролей LastPass объявил об еще одной серьезной ошибке в своей системе безопасности. Согласно пресс-релизу августовская утечка данных позволила хакеру взломать домашний компьютер одного из самых привилегированных сотрудников LastPass - старшего инженера DevOps, имевшего доступ к ключам дешифровки.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В августе прошлого года LastPass сообщила, что киберпреступникам удалось проникнуть в среду разработки компании и украсть исходный код, но заявила, что "нет никаких доказательств" того, что данные пользователей были скомпрометированы.

В декабре компания призналась, что да, определенная информация пользователей была скомпрометирована, но не сообщила, что именно было затронуто.

Несколько недель спустя компания раскрыла, что затронуты были данные хранилища пользователей, которые при определенных обстоятельствах могут привести к полной компрометации аккаунта.