Ученые создали анализ крови на самый опасный вид рака мозга

Специалисты Университета штата Пенсильвания в США разработали анализ крови для выявления биомаркеров самого опасного вида рака головного мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Neuro-Oncology.

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Глиома — это опухоль, поражающая глиальные клетки головного или спинного мозга, самая распространенная первичная опухоль головного мозга и вместе с тем самая тяжелая и труднооперабельная. Обычно для контроля прогрессирования заболевания медики используют данные МРТ и КТ, однако по ним может быть сложно определить, становится ли пациенту лучше или хуже. Поэтому важно разработать анализ крови, который лучше бы показывал состояние здоровья пациента.

В своей работе команда изучила рецептор антигена интерлейкина-13 α2 (IL13Ra2), уровень которого повышен в опухолевой ткани более чем у 75% пациентов с глиомой. Ученые исследовали опухолевую ткань и плазму крови 79 пациентов с первичной глиомой, а также плазму крови 23 пациентов без рака.

Специалисты изучили внеклеточные везикулы — мелкие пузырьки, выделяемые клетками и переносящие материал из этих клеток. Они обнаружили, что у пациентов с глиомой были значительно повышены уровни IL13Ra2 в плазме крови по сравнению с контрольной группой.