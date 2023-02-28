Oppo Find N2 Flip официально появится в РФ по цене ниже ₽100 тысяч

Раскладушка Oppo Find N2 Flip официально появится в России в 2023 году по ориентировочной цене около 85 тыс. руб. Об этом сообщает портал iXBT.

Фото: Oppo Oppo

Отмечается, что Oppo Find N2 Flip дебютировал в декабре прошлого года в Китае. Сейчас же, на выставке MWC 2023 в Барселоне, была представлена международная версия смартфона, и были озвучены цены Find N2 Flip на мировом рынке. Например, в Испании раскладушка поступит в продажу 1 марта по цене €1050 (около 83,6 тыс. руб.). Вероятно, там же представители бренда и подтвердили корреспонденту iXBT планы о релизе новинки на территории России.

Основным отличием Oppo Find N2 Flip от конкурентов, в том числе Galaxy Z Flip4, является наличие большого внешнего дисплея с диагональю 3,2 дюйма. Вместе с тем китайская раскладушка имеет внутренний AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

За производительность в смартфоне отвечает флагманский чип второй половины 2022 года Mediatek Dimensity 9000+. В Oppo Find N2 Flip установлена основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Спереди используется селфи-камера на 32 Мп. Кроме того, это одна из самых «долгоживущих» раскладушек благодаря аккумулятору емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Например, в Galaxy Z Flip4 используется аккумулятор на 3700 мАч с зарядкой на 25 Вт.