Сервис «Яндекс Путешествия» запустил приложение по бронированию отелей

Сервис для планирования поездок «Яндекс Путешествия» сообщил о запуске приложения, которое позволяет бронировать отели и искать авиабилеты по России и миру. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
В настоящее время, как уточнили в фирме, в приложении доступно более миллиона отельных номеров. Преимуществом является возможность увидеть реальные фотографии и отзывы пользователей, а также ознакомиться с маршрутами от сотен авиакомпаний.
В компании также подчеркнули, что поддержка в чате предоставляется круглосуточно. Для того чтобы найти отели по определенным параметрам, необходимо будет настроить фильтры – такая опция есть.
Кроме того, россияне смогут узнать в приложении прогноз погоды на нужные даты. Среди других возможностей – получение рекомендации проводимых мероприятий в выбранной локации и поиск информации о путешествии.
По словам директора по продукту «Яндекс Путешествий» Евгения Абрамзона, в настоящее время зафиксирован рост потребности в надежном инструменте для бронирования. В прошлом году, как уточнил он, количество таких заказов напрямую увеличилось в 10 раз.
Ранее «Известия» сообщили, что «Яндекс» сейчас разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT. В скором времени стартует ее обучение, отметило издание. Не исключено, что первые интеграции с сервисами запустят до конца года, добавила газета.