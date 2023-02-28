На MWC 2023 показали бюджетный клон смартфона Nothing Phone

Китайская компания Unihertz представила на выставке MWC 2023 смартфон под названием Luna, который в сети прозвали клоном Nothing Phone (1). Новинка получила полупрозрачный корпус и подсветку, сообщает портал Android Authority.

Фото: getpeid/Twitter getpeid/Twitter

В отличие от Nothing Phone (1) Unihertz Luna предлагает более скромные характеристики. Так, новинка оснащена 6,81-дюймовым LCD-дисплеем, чипом MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт, основной камерой с разрешением 108 Мп и 3,5-милиметровым разъемом для наушников.

Несмотря на то, что Luna повторяет концепцию Nothing, светодиодные полоски в китайском смартфоне цветные, а их схема расположения отличается от оригинала.

По словам представителей бренда, Unihertz Luna поступит в продажу в марте по цене не более $300 (около 22,6 тыс. руб.). Для сравнения, официальная стоимость Nothing Phone (1) в минимальной комплектации на старте составляла £400 (около 36 тыс. руб.).