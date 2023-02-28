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1 час назад

Представлено умное кольцо с контролем температуры и артериального давления

Ferra.ru

Представлено смарт-кольцо Iris со встроенными датчиками температуры и артериального давления. Гаджет выпускается в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter.

Создано смарт-кольцо с датчиками температуры и артериального давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В умное кольцо встроен миниатюрный датчик артериального давления медицинского класса. Также у гаджета есть пульсоксиметр. Iris работает вместе с приложением, для которого нужно купить ежемесячную подписку.

Ещё умное кольцо имеет датчик фотоплетизмографии (PPG) с шестью фотодетекторами и 18 светодиодами. В Iris утверждают, что гаджет значительно мощнее, чем современные носимые устройства, в среднем с двумя фотодетекторами и двумя светодиодами. Кольцо можно использовать для измерения частоты сердечных сокращений, содержания кислорода в крови, температуры и др. Также оно может отслеживать режим тренировок, качество сна и уровень стресса. Ожидается, что измерения артериального давления будут доступны к середине 2024 года посредством обновлений.

Кроме того, смарт-кольцо Iris позиционируется как самое тонкое на рынке. Оно имеет ширину 5 мм и толщину 2,5 мм, а весит менее 5 г. Цены на устройство начинаются со 146 долларов.

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