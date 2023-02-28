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30 минут назад

Теперь в WhatsApp на iPhone можно создавать собственные стикеры из фотографий

Ferra.ru

Создание собственных стикеров в WhatsApp было непростой задачей, поскольку для этого приходилось использовать сторонние приложения. Однако последняя версия мессенджера для iPhone наконец-то позволяет пользователям легко делать собственные стикеры для приложения.

В WhatsApp на iPhone появилась новая функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новая функция была незаметно добавлена в WhatsApp для iOS версии 23.3.77, которая уже доступна в App Store. Пользователи могут легко выбрать одну из своих фотографий, чтобы превратить её в стикер. Однако есть одна загвоздка.

К сожалению, здесь нет понятного интерфейса для создания набора стикеров. WhatsApp отделяет объект от фотографии при использовании жеста перетаскивания. Для этого нужно открыть приложение «Фотографии» на iPhone, выбрать снимок, нажать и удерживать объект, который вы хотите превратить в стикер, а затем перетащить его в чат WhatsApp. Затем мессенджер спросит вас, хотите ли вы превратить эту фотографию в стикер. После отправки он останется в вашей коллекции.

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