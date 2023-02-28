LG анонсировала карманный принтер татуировок

Корейский стартап Prinker Korea обвинил компанию LG в краже концепции и дизайна её специализированного устройства для печати татуировок Prinker M.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт об анонсированном накануне принтере IMPRINTU за авторством подразделения LG под названием Household Health Care.

По словам представителей Prinker, что LG HH подала заявку на патент дизайна «тату-принтера» в сентябре 2020 года, после подписания соглашения о неразглашении информации о потенциальном деловом партнёрстве со стартапом в июне 2019 года.

В свою очередь, LG уже опровергла обвинения и заявила, что не получала никаких материалов, связанных с технологией Prinker и не общалась со стартапом после подписания соглашения о неразглашении.