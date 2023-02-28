LG анонсировала карманный принтер татуировок

Корейский стартап Prinker Korea обвинил компанию LG в краже концепции и дизайна её специализированного устройства для печати татуировок Prinker M.
Речь идёт об анонсированном накануне принтере IMPRINTU за авторством подразделения LG под названием Household Health Care.
По словам представителей Prinker, что LG HH подала заявку на патент дизайна «тату-принтера» в сентябре 2020 года, после подписания соглашения о неразглашении информации о потенциальном деловом партнёрстве со стартапом в июне 2019 года.
В свою очередь, LG уже опровергла обвинения и заявила, что не получала никаких материалов, связанных с технологией Prinker и не общалась со стартапом после подписания соглашения о неразглашении.
Напомним, что ранее в январе французский косметический гигант L'Oreal стал одним из инвесторов Prinker.