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SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Запуск произвели с площадки на мысе Канаверал во Флориде в 02:13 мск. Примерно через час после старта ракеты-носителя Falcon 9 спутники Starlink отделились от её второй ступени и вышли на штатную орбиту.

SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink
© РИА Новости / NASA

Этот запуск интернет-спутников стал 75-м по счёту с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым с начала года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 4 тысячи таких устройств. Около 3,7 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

На вторник запланирован ещё один запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 51 интернет-спутником Starlink. Его произведут с площадки в Калифорнии.

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