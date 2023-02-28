SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Запуск произвели с площадки на мысе Канаверал во Флориде в 02:13 мск. Примерно через час после старта ракеты-носителя Falcon 9 спутники Starlink отделились от её второй ступени и вышли на штатную орбиту.

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Этот запуск интернет-спутников стал 75-м по счёту с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым с начала года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 4 тысячи таких устройств. Около 3,7 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.