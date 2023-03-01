Ученые раскрыли тайну сотовых узоров в пустынях

Ученые разгадали загадку таинственных сотовых узоров, появляющихся в соляных пустынях по всему миру. Исследование провели представители Ноттингемского университета (Великобритания) и Грацского технического университета (Австрия), сообщает Physical Review X.

Соляные пустыни входят в число наиболее экстремальных и негостеприимных мест на Земле. Тем не менее, ежегодно их посещают сотни тысяч туристов. Одна из самых популярных достопримечательностей – странные многоугольные объекты на поверхности.

Ученые в течение многих лет пытались выяснить механизм возникновения сотового рисунка, но их теории не находили подтверждения. Новое исследование гласит, что узор может быть связан с движением соленой воды под поверхностью почвы. Новая теория объясняет, почему соты имеют постоянный размер (от одного до двух метров) и стабильную форму.

«Узоры на поверхности отражают медленное перетекание соленой воды в почву, явление, чем-то напоминающее конвекционные ячейки, которые образуются в тонком слое кипящей воды», – пояснил автор исследования доктор Лукас Геринг.

Ученые провели серию лабораторных экспериментов, чтобы отследить перемещение воды в песчаных почвах и проанализировать поведение влаги в различных условиях. Результаты показали, что в сухих соляных пустынях насыщенные солью грунтовые воды поднимаются почти к самой поверхности. Под лучами солнца влага начинает испаряться, а соль сохраняется в почве. В результате поверхностные грунтовые воды в значительной степени насыщаются солью, а нижние остаются относительно пресными.

Затем соленые и более тяжелые воды начинают постепенно опускаться вниз, а пресные – подниматься. Эксперимент показал, что такое конвекционные потоки и образуют шестиугольные ячейки, по краям которых стекает насыщенная солью вода. Со временем соль кристаллизуется и выступает на поверхность в виде бугорков.