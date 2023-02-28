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15 минут назад

Ученые выявили генетическую связь между мигренью и уровнем сахара в крови

Мир24

Мигрень и связанные с уровнем глюкозы в крови симптомы, такие как высокий уровень инсулина натощак и диабет II типа, известны науке как распространенные сопутствующие заболевания. Команде ученых удалось выявить конкретную генетическую связь, которая поможет в разработке новых методов лечения головной боли, пишет журнал Genes.

Выявлена генетическая связь между мигренью и уровнем сахара в крови
Фото: Mir24.tvMir24.tv

«Выявив генетические корреляции и общие локусы и гены, мы установили причинно-следственную связь и, таким образом, подтвердили и улучшили понимание взаимосвязи между мигренью, головной болью и гликемическими характеристиками», – сообщают авторы исследования.

По словам профессора Центра геномики и персонализированного здоровья Технологического университета Квинсленда в Австралии Дейла Найхольта, мигрень описывали как «гликемическую головную боль» еще в 1935 году. С указанным заболеванием связаны такие признаки как резистентность к инсулину, избыток инсулина (гиперинсулинемия), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и диабет II типа.

Ученые изучили геномы тысяч пациентов с мигренью и выявили генетическую корреляцию инсулина натощак и гликозилированного гемоглобина как с мигренью, так и с головной болью. Кроме того, были обнаружены области, содержащие генетические факторы риска, общие для мигрени и инсулина натощак, глюкозы натощак и гликированного гемоглобина, а для головной боли – общие области с глюкозой, инсулином натощак, гликированным гемоглобином и проинсулином натощак.

Авторы исследования указывают, что выявленные генетические связи являются очередным шагом в понимании проявлений мигрени и связанных с ней гликемических признаков, который поможет в разработке новых лекарств.

Ранее врач-невролог Марина Василенко рассказала, какие напитки и еда могут спровоцировать приступ мигрени. По ее словам, определить единый список продуктов-провокаторов для всех не представляется возможным, так как все люди разные, но ряд закономерностей все же есть.

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