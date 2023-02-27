Подрыв «Северных потоков» привел к тому, что у острова Борнхольм поднялись со дна разнообразные ядовитые вещества в огромных количествах, рассказали исследователи Орхусского университета (Дания). Об этом пишет DR.

Руководитель группы ученых Ханс Сандерсон пояснил, что порядка 250 тыс. тонн опасных веществ поднялись со дна Балтийского моря. Он добавил, что за десятилетия активного судоходства в регионе скопились разнообразные тяжелые металлы, органические загрязнители.

По словам ученых, струя газа из поврежденных труб поднимала со дна эти вещества и распространяла их по обширной акватории.

Распространение свинца, краски, осевшей ранее с кораблей на дно моря, негативно отразилось на морской флоре и фауне. В частности, оно ударило по тюленям и морским свиньям, уточнили в университете.

Ученые подчеркнули, что пока не берутся оценивать последствия катастрофы в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, предположили они, морские растения и животные могут оказаться в сложной ситуации.

«Боюсь, что в будущем мне придется показывать мертвое море своим и чужим детям», - резюмировала морской биолог Мари Миллер-Бирк.