В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
8 минут назад

Трюдо заявил, что запрет TikTok для госслужащих вводится ради безопасности канадцев

ТАССиещё 1

Решение правительства Канады о введении запрета на использование китайской социальной сети TikTok на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим, принято в интересах безопасности канадцев. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо объяснил запрет TikTok для госслужащих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Как и во многих других странах, мы внимательно изучаем [вопросы] обеспечения безопасности канадцев в интернете, и мы приняли решение, что на правительственном оборудовании для госслужащих лучше не иметь доступа к TikTok", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Трюдо также предположил, что после такого сигнала от федерального центра канадцы и канадский бизнес примут собственное решение относительно использования китайской соцсети.

Ранее в понедельник газета The National Post сообщила, что правительство Канады с 1 марта запретит использование китайской социальной сети на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим. По мнению специалистов в сфере информационной безопасности канадского правительства, методы сбора данных, которые используются в приложении TikTok, могут сделать пользователей уязвимыми для кибератак.

Наука и техника,В мире,Джастин Трюдо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий