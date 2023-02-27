Xiaomi выпустила очки для дополненной реальности

Китайская компания Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

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Устройство выполнено в форм-факторе обычных очков, оно имеет корпус из магниево-литиевого сплава с элементами из углеродного волокна. Вес гаджета составляет 126 граммов. Выпущенные Xiaomi очки получили три набора сменной оптики и линзы для близоруких пользователей. Носимое устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, для его работы необходимо подключение к любому смартфону на чипе Snapdragon.

Очки оснащены экранами MicroOLED яркостью до 1200 нит, на которые выводится информация. По словам представителей корпорации, оборудование позволяет выводить информацию в дополненной реальности поверх других предметов. В компании отметили, что для наилучшего погружения и взаимодействия с окружающим миром очки имеют высокую детализацию. Также гарнитура имеет поддержку жестового управления.

В Xiaomi отметили, что пользователи смогут мгновенно переносить контент — например, с экрана смартфона или телевизора — на экраны очков. Жестами можно регулировать его размеры, а также взаимодействовать с приборами умного дома, работающими на платформе Xiaomi. Сроки выхода Wireless AR Glass Discovery Edition в продажу и его стоимость не раскрываются.