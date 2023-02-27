HONOR презентовал свой лучший смартфон в Европе

Сегодня, 27 февраля, в Барселоне началась ежегодная выставка MWC 2023. На ней нас ждёт множество интересных анонсов, но сейчас мы поговорим лишь об одном из них.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания HONOR объявила глобальный запуск смартфонов серии HONOR Magic 5. Модель Magic 5 Pro получила 6,81-дюймовый LTPO-дисплей, что позволяет говорить о переменной частоте обновления.

При этом экран устройства также может похвастаться изгибом по всем четырём сторонам, что делает его рамки «ультратонкими».

Смартфон оснащён тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. По заявлению представителей бренда, речь идёт о широкоугольном, ультраширокоугольном и телефото модулях.

В новинке также можно найти прорывной алгоритм вычислительной фотографии — Ultra Fusion. С его помощью аппарат может значительно повысить чёткость изображения при зуме от 3,5 до 100Х.

Ёмкость аккумулятора HONOR Magic 5 Pro составляет 5100 мАч — этого должно хватить на целый день непрерывной работы. Заряжается же новинка на мощности 66 Вт, что стало возможным благодаря применению технологии SuperCharge.

Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 13 с установленной поверх прошивкой MagicOS 7.1.