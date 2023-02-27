Китай показал облик корабля для высадки астронавтов на Луну

Двигательная ступень, не обладающая посадочными опорами, будет закреплена снизу модуля во время спуска. Ее топливо будет использоваться для торможения до тех пор, пока на определенной высоте она не отстыкуется и модуль не совершит посадку с помощью собственных двигателей. Отстыкованная ступень совершит жесткую посадку на поверхность, а люди вновь поднимутся на орбиту с помощью того же модуля, в котором спускались. Для сравнения, во время полетов «Аполлонов» использовались раздельные взлетная и посадочная ступень.