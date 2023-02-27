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25 минут назад

Китай показал облик корабля для высадки астронавтов на Луну

Газета.Ru

Китай продемонстрировал макет лунного посадочного аппарата, на котором астронавты (тайконавты) будут высаживаться на поверхность. Репортаж об этом опубликовало Центральное телевидение Китая.

Китай показал облик корабля для высадки астронавтов на Луну
Фото:  CCTV/YouTube CCTV/YouTube

Модель была представлена 24 февраля на выставке в Национальном музее Китая, посвященной трем десятилетиям существования китайской пилотируемой космонавтики. Макет позволяет сделать вывод, что схема посадки будет значительно отличаться от той, которую использовали американские астронавты в ходе программы «Аполлон».

Двигательная ступень, не обладающая посадочными опорами, будет закреплена снизу модуля во время спуска. Ее топливо будет использоваться для торможения до тех пор, пока на определенной высоте она не отстыкуется и модуль не совершит посадку с помощью собственных двигателей. Отстыкованная ступень совершит жесткую посадку на поверхность, а люди вновь поднимутся на орбиту с помощью того же модуля, в котором спускались. Для сравнения, во время полетов «Аполлонов» использовались раздельные взлетная и посадочная ступень.

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На модели можно разглядеть двигатели, стыковочные механизмы, люк для экипажа и лестницу для спуска тайконавтов на поверхность, антенны и другое оборудование. Предполагается, что отправят людей на Луну в конце 2020-х годов.

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