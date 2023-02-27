В работе сервисов Google произошел сбой в Северной Америке, Европе и Индии

Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в США и некоторых странах Европы в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы зафиксированы преимущественно в работе почтового сервиса Gmail, также сообщается о сбоях поисковой системы Google и облачного хранилища Google Drive.