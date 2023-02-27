Мягкий робот впервые смог проползти по потолку

Канадские и китайские ученые разработали мягкого робота, который умеет ползать по стенам и потолку. При его создании инженеры вдохновлялись гусеницами и гекконами. Это первый мягкий робот, который смог успешно проползти по потолку. В будущем его можно будет использовать в медицине и при спасательных работах. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science.

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В современной робототехнике все большую популярность приобретают так называемые «мягкие» роботы. Их ключевое отличие от более обычных «жестких» — использование мягких и гибких материалов в конструкции при отсутствии жесткого скелета. Очень часто «мягкие» роботы имитируют животных, например осьминогов. Так как в их конструкции нет жестких деталей, подобные механизмы перспективны для тонких манипуляций, в том числе и при лечении людей.

Теперь канадские и китайские ученые разработали нового мягкого робота, который в будущем может помочь врачам. По словам инженеров, при создании они вдохновлялись хватательными способностями гекконов и эффективным способом передвижения гусениц. Длина робота, прозванного GeiwBot, всего четыре сантиметра, ширина — три миллиметра, толщина — один миллиметр.

Состоит робот из жидкокристаллических эластомеров и синтетических клейких прокладок. Первые позволяют роботу сгибаться и растягиваться как гусеница, за счет чего он перемещается, а вторые дают возможность крепко прикрепляться к поверхности и, например, взбираться по вертикальной стене или по потолку (как геккон). При этом робот не нуждается в подключении к внешнему источнику питания. Для управления им ученые используют ультрафиолетовый свет и магнитное поле.