Эксперт оценил внедрение ИИ в работу компании Coca-Cola

"Например, ChatGPT способна написать пресс-релиз за 10 минут, а человек на должности копирайтера сделает это же за день работы - будет сидеть, что-то из себя вымучивать, согласовывать текст и так далее. То есть если в какой-то компании есть потребность в написании большого числа текстов развлекательного или новостного характера, то ChatGPT сможет заменить весь штат занимающихся этим сотрудников. Однако если компании понадобятся тексты более серьезного характера, связанные с доверием читателя, то люди должны остаться - они будут проверять факты, сглаживать формулировки в окончательном варианте текста и так далее", — рассказал аналитик.