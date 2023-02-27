Эксперт оценил внедрение ИИ в работу компании Coca-Cola

Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение компании Coca-Cola заменить некоторых сотрудников нейросетями, а также рассказал о том, из каких сфер деятельности искусственный интеллект сможет вытеснить человека в ближайшем будущем.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Coca-Cola начнет использовать нейросети DALL-E и ChatGPT в области дизайна и создания рекламных лозунгов соответственно. Таким образом, она станет одной из первых компаний, официально решивших использовать нейросети в коммерческих целях.
ChatGPT - это мощная система, способная генерировать тексты, которые по своей глубине не отличаются от написанных человеком, отметил эксперт.
"И мы в Агентстве Искусственного Интеллекта уже встроили ChatGPT в некоторые бизнес-процессы - система генерирует необходимые тексты. И в Coca-Cola правильно сделали, начав ее использовать", — отметил Душкин.
Одним из главных плюсов внедрения искусственного интеллекта в деятельность бизнеса специалист назвал снижение расходов на рабочую силу.
"Например, ChatGPT способна написать пресс-релиз за 10 минут, а человек на должности копирайтера сделает это же за день работы - будет сидеть, что-то из себя вымучивать, согласовывать текст и так далее. То есть если в какой-то компании есть потребность в написании большого числа текстов развлекательного или новостного характера, то ChatGPT сможет заменить весь штат занимающихся этим сотрудников. Однако если компании понадобятся тексты более серьезного характера, связанные с доверием читателя, то люди должны остаться - они будут проверять факты, сглаживать формулировки в окончательном варианте текста и так далее", — рассказал аналитик.
Он добавил, что ChatGPT также способна по заданию специалистов создавать юридические документы, такие как договора и соглашения.
"В этом случае юрист дает задачу ChatGPT сгенерировать текст, а потом он его проверяет и делает исправления в критических местах, если это необходимо. И тут работа юриста остается, но она становится значительно проще", — добавил эксперт.
Душкин подчеркнул, что из-за распространения технологий искусственного интеллекта в бизнесе представители ряда профессий будут ими вытеснены.
"В первую очередь это касается представителей творческих профессий, которые не являются серьезными экспертами. Например, это так называемые "литературные негры", которые помогают в написании текстов, готовят обзоры, подбирают материалы и так далее. Обычно на таких низкооплачиваемых должностях работают студенты или те, кто только начинает свой жизненный путь. К сожалению, у них со внедрением ChatGPT возникнут проблемы. Но, с другой стороны, сейчас работодатели в России не очень охотно встраивают подобные системы в свои бизнес-процессы, поэтому все это будет оттянуто во времени", — заявил собеседник Рамблера.
Вместе с тем сложившуюся ситуацию с активным внедрением ИИ в жизнь людей Душкин назвал "революционной".
"Мир меняется буквально на наших глазах. Модели генеративного искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, DALL-E, Midjourney, а также модели, которые генерируют видео или распознают мимику и эмоции человека - все это уже есть, все это уже меняет социальные отношения в мире самым драматическим образом. Но при этом ни законотворчество, ни регулирование, ни внедрение этих технологий в практику не успевает за их развитием. И в этом смысле есть определенная турбулентность - мир начинает потряхивать", — заключил специалист.
Ранее СМИ рассказывали о том, какие профессии ChatGPT уже частично заменил в США.