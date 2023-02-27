Корпорация Apple оплатила наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ штраф по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS в размере 906 млн рублей. Об этом сообщил журналистам источник.

"Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей. <...> Это дело "Лаборатории Касперского", - сказал источник.

Он напомнил, что корпорации грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.

26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. По данным службы, Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений других разработчиков на операционной системе iOS с помощью барьеров, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам, параллельно запустив с этим похожий сервис "родительского контроля".

Apple подала апелляционную жалобу с заявлением о признании незаконным и отмене решения и предписания ФАС, в июне 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований в полном объеме.