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Представлен настольный мини-компьютер на Linux с сенсорным экраном

Planet Computers объявила о выходе на рынок настольных ПК с новыми Linux-компьютерами на базе ARM. Это компактные устройства для рабочих задач.

Представлен настольный мини-компьютер на Linux с сенсорным экраном
© Ferra.ru

ПК работает под управлением ОС Ubuntu. Новая линейка включает модели XR1 и XR2, первая из которых оснащена 4-ядерным процессором, а вторая — 8-ядерным. XR1 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. С другой стороны, XR2 содержит графический процессор Mali G610, от 4 до 32 ГБ оперативной памяти и от 32 до 256 ГБ встроенной памяти. Можно последнюю расширить. Примечательно, что мини-ПК с Linux также получили цветной сенсорный экран, который предлагает элементы управления и подробную информацию о производительности системы.

Ferra.ru

Модельный ряд XR будет доступен на Indiegogo: XR1 будет стоить около 399 фунтов стерлингов (около 36 тысяч рублей по текущему курсу), а XR2 — 499 фунтов стерлингов (примерно 45 тысяч).

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