Представлен настольный мини-компьютер на Linux с сенсорным экраном

ПК работает под управлением ОС Ubuntu. Новая линейка включает модели XR1 и XR2, первая из которых оснащена 4-ядерным процессором, а вторая — 8-ядерным. XR1 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. С другой стороны, XR2 содержит графический процессор Mali G610, от 4 до 32 ГБ оперативной памяти и от 32 до 256 ГБ встроенной памяти. Можно последнюю расширить. Примечательно, что мини-ПК с Linux также получили цветной сенсорный экран, который предлагает элементы управления и подробную информацию о производительности системы.