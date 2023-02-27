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36 минут назад

Появился новый способ кражи iPhone

Lenta.ru

Среди похитителей смартфонов Apple в США появилась новая тенденция, связанная с паролями. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Появился новый способ кражи iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам колумниста WSJ Джоанны Штерн, похитители iPhone начали выяснять пароль от iPhone конкретной жертвы, прежде чем украсть его. Журналистка рассказала, что злоумышленники стали использовать методы социальный инженерии, чтобы войти в доверие к владельцу устройства, подсмотреть пароль от его гаджета и после украсть его.

Согласно материалу газеты, воры начали подсматривать за посетителями баров, ресторанов и прочих общественных мест. Затем, зная цифровой пароль от устройства, похитители воруют девайс — иногда вырывая его из рук. После этого злоумышленники открывают телефон с помощью пароля и выводят деньги с привязанной карты пользователя.

У одной из жертв неизвестные изменили пароль от iPhone через три минуты после того, как украли его. Еще через несколько минут преступники вывели со счета владельца гаджета тысячу долларов. По информации Джоанны Штерн, подобный вид кражи набирает популярность в США. Так, в Миннесоте недавно была ликвидирована группировка из 12 человек, которая успела выкрасть порядка 40 iPhone и вывести с привязанных счетов 300 тысяч долларов.

Ранее специалисты из агентства Trellix обнаружили в Apple-устройствах опасную уязвимость. С помощью эксплойта злоумышленник может позволить себе выполнить определенный код, взломать оборудование и получить доступ ко всем данным жертвы.

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