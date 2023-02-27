Аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц

Аудитория RuStore, официального российского магазина приложений для Android, с октября 2022 года по январь 2023 года выросла с 7 до 10 млн человек месяц, говорится в сообщении VK (разработчик RuStore).

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"По данным Mediascope, в январе 2023 года аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 10 млн человек по всей России старше 12 лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web реализуемого на Android-only подходе", - отмечается в сообщении.

В RuStore размещено 5 тыс. приложений от 3,6 тыс. разработчиков. Финансовые приложения составили по скачиваниям 38% всех загрузок, сервисы для жизни и работы - 12%, раздел "Развлечения" - 9%, "Покупки" - 8%.