В 9to5Mac рассказали, как защитить iPhone от быстрого взлома

Владельцам смартфонов от Apple следует усилить параметры безопасности в настройках, чтобы защитить iPhone от быстрого взлома сразу после кражи. Рекомендации перечислил журналист издания 9to5Mac Майкл Потак после появления информации о росте краж «айфонов» на улицах и в публичных местах.

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Журналист порекомендовал не полагаться целиком на Face ID, так как система имеет недостатки.

«Это определенно один из способов избежать кражи, но эта функция не всегда работает, и iOS запрашивает именно ввод пароля, если Face ID не работает», — отметил автор.

По словам Потака, существует четыре эффективных способа повысить безопасность iPhone.

«По возможности использовать Face ID или Touch ID в общественных местах, а также закрывать экран iPhone, когда нужно ввести свой пароль на улице, в баре или кафе», — рассказал он.

Также журналист призвал переключиться на собственный буквенно-цифровой код доступа вместо 4- или 6-значного. Для этого нужно зайти в «Настройки», выбрать «Идентификатор лица и код-пароль» и нажать на параметр «Изменить код-пароль».

В заключение автор посоветовал удалить пароли учетных записей, сохраненные с помощью цепочки ключей iCloud, или использовать отдельный менеджер паролей, такой как 1Password. Он пояснил, что вор сможет получить доступ ко всем паролям в iCloud, если узнает код-пароль от смартфона.