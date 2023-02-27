«Джеймс Уэбб» обнаружил удивительно массивные галактики в ранней Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил шесть массивных галактик, которые возникли вскоре после Большого взрыва. Ученые говорят, что эти галактики сформировались со скоростью, противоречащей нашему нынешнему пониманию Вселенной.

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С момента ввода в эксплуатацию в июле прошлого года телескоп «Уэбба» заглядывает в отдаленные уголки Вселенной, что также означает, что он смотрит назад во времени.

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Телескоп обнаружил галактики, сформировавшиемя через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Прибор NIRCam «Уэбба», работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, наблюдал шесть галактик в малоизвестной области неба, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature.

Две из этих галактик ранее были обнаружены космическим телескопом «Хаббл», но на этих снимках они были настолько слабыми, что остались незамеченными.

Эти шесть новых галактик-кандидатов содержат гораздо больше звезд, чем ожидали ученые.

Считается, что в одной галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд. Это сделало бы ее размером примерно с Млечный Путь.

По словам Иво Лаббе, исследователя из Австралийского технологического университета Суинберн, для того чтобы эта молодая галактика достигла такого же роста всего за 700 миллионов лет, она должна была бы расти примерно в 20 раз быстрее, чем Млечный Путь.

То, что такие массивные галактики возникли так скоро после Большого взрыва, противоречит нынешней космологической модели, которая представляет собой лучшее научное понимание того, как устроена Вселенная.

«Согласно теории, галактики медленно растут из очень маленьких зародышей», – сказал Лаббе.

Он отметил, что такие галактики должны были быть в 10-100 раз меньше, однако их размеры действительно зашкаливают.

Что могло произойти? Одним из подозреваемых является таинственная темная материя, которая составляет значительную часть Вселенной.

Хотя многое о темной материи остается неизвестным, ученые полагают, что она играет ключевую роль в формировании галактик.

По словам Лаббе, когда темная материя сгущается в гало, она притягивает газ из окружающей Вселенной, который, в свою очередь, образует галактику и ее звезды. Но предполагается, что этот процесс займет много времени. Кроме того, заметил Лаббе, в ранней Вселенной не так много сгустков темной материи.