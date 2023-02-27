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44 минуты назад

Продажи смартфонов на "Авито" в 2022 году выросли на 27%

ТАСС

Продажи смартфонов на "Авито" в 2022 году выросли на 27% в сравнении с 2021 годом, чаще россияне покупали смартфоны Apple и Samsung. Об этом сообщили в пресс-службе "Авито".

Продажи смартфонов на «Авито» в 2022 году выросли на 27%
Фото: ТАССТАСС

"В 2022 году продажи мобильных телефонов на "Авито" выросли почти на треть (27%) по сравнению с 2021 г. Тренд на рост ускорился - так, в 2021 году на "Авито" было продано на 11% больше мобильных телефонов, чем в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.

Средняя стоимость покупки мобильного телефона на "Авито" в 2022 году составила 19,7 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.

Среди брендов по доле продаж в количественном выражении первое место заняли смартфоны от Apple (55%), второе - Samsung (15%), третье - Xiaomi (13%). На четвертом и пятом местах расположились Honor (5%) и Huawei (2%) соответственно.

Как считают эксперты компании, в 2023 году спрос на смартфоны и другие категории электроники и бытовой техники на платформе продолжит расти, также вырастет рынок перепродажи б/у устройств.

"При этом аналитики не ожидают снижения предложения на "Авито": продавцы находят новые каналы поставок, в том числе через параллельный импорт, многие из них как раз развивают свои магазины на платформе. Поэтому аналитики прогнозируют дальнейший рост предложения и доли новых устройств продажах на "Авито", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС также направил запрос в еще один сервис объявлений "Юла".

Наука и техника,Apple,
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