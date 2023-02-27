Продажи смартфонов на "Авито" в 2022 году выросли на 27%

"В 2022 году продажи мобильных телефонов на "Авито" выросли почти на треть (27%) по сравнению с 2021 г. Тренд на рост ускорился - так, в 2021 году на "Авито" было продано на 11% больше мобильных телефонов, чем в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.