В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
27 февраля

Студентка МАИ из Армавира разрабатывает ПО для борьбы с загрязнением от самолётов

Муниципальный вестник Армавира

Сегодня, в условиях санкционного давления, авиационная промышленность России как никогда нуждается в новых гражданских самолётах и квалифицированных конструкторах. И поколение таких специалистов уже на подходе среди студентов и молодых инженеров Московского авиационного института.

Студентка МАИ из Армавира разрабатывает ПО для борьбы с загрязнением от самолётов
Фото: Муниципальный вестник АрмавираМуниципальный вестник Армавира

Юлия Поддубная из Армавира учится в институте № 1 «Авиационная техника» МАИ и параллельно работает в университетской лаборатории «Математическое моделирование». Будучи студенткой, она уже занимается важным проектом: разработкой программного обеспечения, которое поможет минимизировать вред от выбросов самолётов вблизи аэродромов. Проект реализуется в рамках работы Научного центра мирового уровня «Сверхзвук», куда входят ведущие научно-исследовательские коллективы страны.

Новая программа позволит рассчитывать концентрацию вредных веществ в пространстве от множества летательных аппаратов, однако глобальная цель — оптимизация сверхзвукового пассажирского самолёта. С её помощью будет удобно вычислять оптимальные траектории подхода воздушного судна к аэропорту, чтобы снизить вредное воздействие на местность, где живут люди. Разработка, которой занимается Юлия, уникальна, так как на сегодняшний день в авиации отсутствуют универсальные методики оценки возможного загрязнения атмосферы и систематизации данных о выбросах загрязняющих веществ.

Как признаётся девушка, поначалу совмещать научную работу и учёбу было тяжело, но позже она научилась быстро переключаться между задачами.

– За два года в лаборатории я с нуля научилась писать коды на языке C# и продуктивно работать в команде. Сейчас я готовлюсь к диплому. На данный момент это единственный личный проект, помимо рабочего, в который я вкладываю столько сил, – говорит Юлия.

После окончания университета Юлия планирует остаться работать в лаборатории МАИ, где она сможет совершенствовать свои навыки в программировании и заниматься важными для российской авиации проектами.

Наука и техника,МАИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий