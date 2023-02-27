Студентка МАИ из Армавира разрабатывает ПО для борьбы с загрязнением от самолётов

Сегодня, в условиях санкционного давления, авиационная промышленность России как никогда нуждается в новых гражданских самолётах и квалифицированных конструкторах. И поколение таких специалистов уже на подходе среди студентов и молодых инженеров Московского авиационного института.

Фото: Муниципальный вестник Армавира Муниципальный вестник Армавира

Юлия Поддубная из Армавира учится в институте № 1 «Авиационная техника» МАИ и параллельно работает в университетской лаборатории «Математическое моделирование». Будучи студенткой, она уже занимается важным проектом: разработкой программного обеспечения, которое поможет минимизировать вред от выбросов самолётов вблизи аэродромов. Проект реализуется в рамках работы Научного центра мирового уровня «Сверхзвук», куда входят ведущие научно-исследовательские коллективы страны.

Новая программа позволит рассчитывать концентрацию вредных веществ в пространстве от множества летательных аппаратов, однако глобальная цель — оптимизация сверхзвукового пассажирского самолёта. С её помощью будет удобно вычислять оптимальные траектории подхода воздушного судна к аэропорту, чтобы снизить вредное воздействие на местность, где живут люди. Разработка, которой занимается Юлия, уникальна, так как на сегодняшний день в авиации отсутствуют универсальные методики оценки возможного загрязнения атмосферы и систематизации данных о выбросах загрязняющих веществ.

Как признаётся девушка, поначалу совмещать научную работу и учёбу было тяжело, но позже она научилась быстро переключаться между задачами.

– За два года в лаборатории я с нуля научилась писать коды на языке C# и продуктивно работать в команде. Сейчас я готовлюсь к диплому. На данный момент это единственный личный проект, помимо рабочего, в который я вкладываю столько сил, – говорит Юлия.