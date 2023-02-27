Tecno представила меняющую цвет смартфона технологию Chameleon

В рамках международной выставки мобильных технологий MWC 2023 компания Tecno продемонстрировала технологию, которая получила название Chameleon Coloring Technology. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Как утверждает Tecno, эта технология позволяет менять цвет задней поверхности смартфона «одним касанием». Согласно описанию технологии, представленный материал не является дисплеем и не излучает свет — напротив, он отражает его от своей поверхности.

Материал представляет собой сетку из большого количества очень маленьких призм, которые меняют направление при приложении электрического поля, что приводит к «переливам» цвета. Движением призм можно управлять из специального приложения — пользователю доступны 1,6 тыс. цветов на выбор. Смена цвета происходит в течение 0,03 секунды. По заверению производителя, материал рассчитан на 2 млн изменений.