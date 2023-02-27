Бенчмарк Geekbench обвинили в завышении оценок iPhone

Недавно вышел новый бенчмарк Geekbench 6. В нём первое место занял iPhone 14 Pro. Пользователи сети стали критиковать команду бенчмарка и уличили её в том, что ПО специально «подкручивают» для победы смартфонов Apple.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

«Geekbench 6... Ах, нет, его следовало бы назвать "Applebench 6"», — пишут пользователи.

«Я думаю, что Geekbench отдаёт предпочтение Apple. Каждый раз, когда Apple вот-вот проиграет, выходит новая версия Geekbench…».

Согласно веб-сайту, новый бенчмарк измеряет мощность процессора для «всего, от проверки электронной почты до фотографирования и воспроизведения музыки, или всего сразу». Он также проверяет игровые способности телефона, возможности обработки изображений и редактирования видео. Новые тесты говорят о том, что iPhone 14 Pro намного быстрее, чем любой Android-смартфон на рынке, включая Galaxy S23 Ultra. Однако люди усомнились.

Сравнение Geekbench 5 (старый тест) с Geekbench 6 (новый тест) показывает, что лидерство в производительности iPhone 14 Pro увеличилось примерно с 12% до более чем вдвое, или 28%.