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1 час назад

Бенчмарк Geekbench обвинили в завышении оценок iPhone

Ferra.ruиещё 1

Недавно вышел новый бенчмарк Geekbench 6. В нём первое место занял iPhone 14 Pro. Пользователи сети стали критиковать команду бенчмарка и уличили её в том, что ПО специально «подкручивают» для победы смартфонов Apple.

Бенчмарк Geekbench обвинили в завышении оценок iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Geekbench 6... Ах, нет, его следовало бы назвать "Applebench 6"», — пишут пользователи.

«Я думаю, что Geekbench отдаёт предпочтение Apple. Каждый раз, когда Apple вот-вот проиграет, выходит новая версия Geekbench…».

Согласно веб-сайту, новый бенчмарк измеряет мощность процессора для «всего, от проверки электронной почты до фотографирования и воспроизведения музыки, или всего сразу». Он также проверяет игровые способности телефона, возможности обработки изображений и редактирования видео. Новые тесты говорят о том, что iPhone 14 Pro намного быстрее, чем любой Android-смартфон на рынке, включая Galaxy S23 Ultra. Однако люди усомнились.

Сравнение Geekbench 5 (старый тест) с Geekbench 6 (новый тест) показывает, что лидерство в производительности iPhone 14 Pro увеличилось примерно с 12% до более чем вдвое, или 28%.

Автор PhoneArena, впрочем, отмечает, что важно помнить: хотя Geekbench является кроссплатформенным программным обеспечением для тестирования, это не меняет того факта, что Galaxy S23 и iPhone 14 работают под управлением разных операционных систем, которые по-разному подходят к одному и тому же типу задач.

Наука и техника,Apple,
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