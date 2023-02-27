Китайские археологи обнаружили глиняные фигурки возрастом 1,3 тыс. лет

В древнекитайской гробнице обнаружили десятки цветных керамических изделий возрастом более 1,3 тыс. лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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Находка была сделана во время раскопок в одном из районов города Цзинань, расположенного в восточной провинции Шаньдун. С 2021 года на этом месте было обнаружено свыше 240 гробниц, которые относятся к периоду от позднего неолита до династии Цин (1644-1911 годы).

Надмогильная надпись в недавно найденной гробнице указывает, что она была построена в третьем году эры Кайюань династии Тан. По григорианскому календарю эра Кайюань, считавшаяся золотым веком китайской истории, соответствует 713-741 годам нашей эры. 10-метровая погребальная камера построена из кирпича и имеет форму рукояти ножа. Среди более 50 найденных керамических изделий есть фигурки всадников, верблюдов, запряженных волами повозок, а также мифические животные и фигурки людей.

Как пояснил Хэ Ли, один из участников раскопок из Института археологии города Цзинань, трехцветную керамику династии Тан еще не находили в провинции Шаньдун в таких количествах.