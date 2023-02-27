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39 минут назад

Запрет на ввоз техники и смартфонов в РФ: есть ли риск остаться без IPhone и пылесосов

Елена Прошина

В рамках последнего пакета антироссийских санкций, в Россию запрещено ввозить бытовые товары дороже $750, а также смартфоны дороже $300. Как это повлияет на жизнь россиян, рассказали эксперты «Комсомольской правды».

Запрет на ввоз техники и смартфонов в РФ: есть ли риск остаться без IPhone и пылесосов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора Института нового общества, экономиста Василия Колташова, товары, выпускаемые США, ввозятся в Россию обычно из Китая. Кроме того, все необходимое сейчас доставляется по параллельному импорту.

«Так что волноваться нам не нужно — не останемся без пылесосов!» - сказал он.

Аналитик Mobile Research Group Константин Иванов также отмечает, что прямых поставок айфонов из США в Россию никогда не было, поэтому новый запрет на ситуацию никак не повлияет. По его словам, маловероятно, что власти США запретят Apple продавать свою продукцию третьим странам. Кроме того, фирмы-однодневки еще никто не отменял.

«Возможно, власти США накапливают ограничительные меры просто для отчетности. Смогут ли они реально повлиять на рынок смартфонов в России, пока судить трудно, но в ближайшие месяцы ситуация точно не изменится», - добавил Иванов.

Напомним, на днях страны Запада ввели против России новый пакет санкций. В него входит 96 организаций, а также физлица. Также запрещен ввоз в РФ смартфонов и бытовой техники - микроволновок, посудомоечных машин, принтеров и прочее.

Наука и техника,Константин Иванов,Василий Колташов,Apple,
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