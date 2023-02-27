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45 минут назад

Lenovo показала смартфон и ноутбук с растягивающимися экранами

Ferra.ru

На Mobile World Congress (MWC) в Барселоне Lenovo продемонстрировала свои концептуальные устройства — смартфон и ноутбук с растягивающимися экранами.

Lenovo показала смартфон и ноутбук с растягивающимися экранами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор The Verge внимательно рассмотрел эти устройства. К сожалению, пока неясно, когда они выйдут в продажу — Lenovo такой информации не даёт.

Ноутбук выглядит совершенно обычным, когда его экран находится в неразвёрнутом состоянии. Всё меняется с помощью небольшого переключателя на правой стороне корпуса. В этот момент можно услышать жужжание, экран выдвигается вверх. В результате получается почти квадратный 15,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8: 9.

The Verge

Другое раскладное устройство Lenovo, которое показывали на MWC, — это смартфон Motorola. В обычном состоянии тут 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 15:9. Затем после двойного нажатия на боковую кнопку экран разворачивается, и пользователь получает высокий 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 22:9.

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