Lenovo показала смартфон и ноутбук с растягивающимися экранами

На Mobile World Congress (MWC) в Барселоне Lenovo продемонстрировала свои концептуальные устройства — смартфон и ноутбук с растягивающимися экранами.

Автор The Verge внимательно рассмотрел эти устройства. К сожалению, пока неясно, когда они выйдут в продажу — Lenovo такой информации не даёт.

Ноутбук выглядит совершенно обычным, когда его экран находится в неразвёрнутом состоянии. Всё меняется с помощью небольшого переключателя на правой стороне корпуса. В этот момент можно услышать жужжание, экран выдвигается вверх. В результате получается почти квадратный 15,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8: 9.

The Verge