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33 минуты назад

Xiaomi представила очки дополненной реальности с функцией съемки и просмотра фильмов

Газета.Ru

Компания Xiaomi представила очки дополненной реальности под названием Wireless AR Glass Discovery Edition. Об этом сообщил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в своем Twitter.

«Представляем наш последний прорыв в технологии дополненной реальности — Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Благодаря беспроводному соединению с малой задержкой, дисплею, напоминающему сетчатку глаза, и управлению жестами эра беспроводной дополненной реальности начинается прямо сейчас», — заявил глава Xiaomi.

Очки синхронизируются со смартфонов при помощи технологии NFC, после чего на экран выводится изображение. При помощи гарнитуры можно сидеть в интернете, пользоваться социальными сетями, снимать ролики при помощи встроенных камер, смотреть фильмы, управлять устройствами умного дома и т.д. Внешне Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition выглядит массивнее обычных очков — неизвестно, рассчитаны ли они на повседневное ношение. Кроме того, дужки очков нельзя сложить.

Стоимость и подробные характеристики устройства остаются в секрете.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что бюджетная версия AR-гарнитуры от Apple появится в 2025 году.

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