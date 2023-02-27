Очки синхронизируются со смартфонов при помощи технологии NFC, после чего на экран выводится изображение. При помощи гарнитуры можно сидеть в интернете, пользоваться социальными сетями, снимать ролики при помощи встроенных камер, смотреть фильмы, управлять устройствами умного дома и т.д. Внешне Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition выглядит массивнее обычных очков — неизвестно, рассчитаны ли они на повседневное ношение. Кроме того, дужки очков нельзя сложить.