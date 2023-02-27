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44 минуты назад

Космонавты на МКС приступили к эксперименту по созданию напитка-пробиотика

ТАССиещё 1

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали выполнять эксперимент "Пробиовит", который подразумевает создание напитка-пробиотика в космосе, передает в понедельник спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Космонавты на МКС приступили к эксперименту по созданию напитка-пробиотика
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

По его словам, на корабле "Союз МС-23" на станцию был доставлен контейнер и две помещенные в него емкости: одна из них с сухой смесью и питательной средой, вторая - для воды. Сейчас порошок экспонируется в условиях радиационного фона и пониженной гравитации. Перед посадкой сухие ингредиенты и воду смешают и поместят в термостат. Полученный в космосе напиток будет доставлен на Землю. "Мы просили провести дегустацию, но, к сожалению, пробовать на борту МКС не будем", - рассказал Петелин.

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Олег Артемьев,Александр Мисуркин,Роскосмос,
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