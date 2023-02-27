Космонавты на МКС приступили к эксперименту по созданию напитка-пробиотика

По его словам, на корабле "Союз МС-23" на станцию был доставлен контейнер и две помещенные в него емкости: одна из них с сухой смесью и питательной средой, вторая - для воды. Сейчас порошок экспонируется в условиях радиационного фона и пониженной гравитации. Перед посадкой сухие ингредиенты и воду смешают и поместят в термостат. Полученный в космосе напиток будет доставлен на Землю. "Мы просили провести дегустацию, но, к сожалению, пробовать на борту МКС не будем", - рассказал Петелин.