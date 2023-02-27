Запуск ракеты Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который был запланирован на 9:45 мск, отложен. Трансляция ведется на сайте NASA.
Точное время запуска пока не раскрывается. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Spaceflight Now, старт ракеты отложен из-за неполадки в системе зажигания основных двигателей.
На борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Для него, Хобурга и Аль-Нейади это первый полет в космос, Боуэн назначен капитаном корабля.
Напомним, что Федяев летит на борту американского космического корабля в рамках подписанного «Роскосмосом» и NASA соглашения о перекрестных полетах. Ранее по нему на Международную космическую станцию на Crew Dragon прибыла россиянка Анна Кикина, которая сейчас находится на орбите в составе 68-го международного экипажа.