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38 минут назад

Больше никакого зазора и тоньше корпус: раскрыты отличия Samsung Galaxy Z Fold 5 от предшественника

Ferra.ru

В августе 2023 от Samsung ждут анонса нового складного флагмана — Galaxy Z Fold 5. И, если верить популярному инсайдеру Ice Universe, устройство сможет нас удивить.

Раскрыты отличия Samsung Galaxy Z Fold 5 от предшественника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как минимум, новинка будет тоньше своего предшественника, Galaxy Z Fold 4. Ожидается, что толщина Fold 5 в сложенном состоянии составит всего 13 мм против 16 мм у прошлого поколения.

Достичь этого инженеры бренда смогли за счёт использования новой конструкции шарнира «капля» с зазором 0,2 мм в сложенном состоянии. Таким образом, грядущий флагман в принципе будет лишён какого-либо заметного зазора между половинками.

Сообщается, что всё это также сделает Fold 5 тоньше Oppo Find N2, но всё ещё толще Xiaomi Mix Fold 2.

Отметим, что Ice Universe вызывает доверие за счёт прошлых точных утечек. Например, он первым раскрыл, что в iPhone X будет использоваться вырез в форме «чёлки».

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