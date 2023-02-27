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7 минут назад

Nokia выпустила смартфон-конструктор

Lenta.ru

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд телефонов Nokia, представила смартфон-конструктор. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на материалы компании.

Nokia выпустила смартфон-конструктор
Фото: NokiaNokia

Девайс был выпущен перед выставкой MWC, которая состоится в Барселоне. Смартфон G22 имеет модульную конструкцию, предназначенную для упрощенного ремонта в домашних условиях. Созданный в сотрудничестве с iFixit гаджет имеет в своем комплекте инструменты для самостоятельного ремонта в случае поломки.

Nokia представила обновленный логотип и стратегию

По словам производителя, Nokia G22 получил быстросъемную заднюю панель и упрощенную внутреннюю конструкцию. В компании рассказали, что пользователь может снять заднюю крышку и получить доступ ко всем компонентам девайса — аккумулятору, экрану, порту для зарядки.

«Люди ценят долговечные и качественные устройства, и они не должны идти на компромисс в цене, чтобы получить их», — заявил руководитель отдела маркетинга продуктов HMD Global Адам Фергюсон.

В Nokia отметили, что новый смартфон имеет 6,53-дюймовый дисплей, 50-мегапиксельную камеру, сканер отпечатков пальцев, гарантию обновлений Android в течение трех лет. Стоимость Nokia G22 составит 150 фунтов стерлингов или около 14 тысяч рублей.

Ранее финская корпорация Nokia представила новый логотип. Теперь отличительный знак компании состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia.

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