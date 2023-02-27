Nokia выпустила смартфон-конструктор

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд телефонов Nokia, представила смартфон-конструктор. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на материалы компании.

Фото: Nokia Nokia

Девайс был выпущен перед выставкой MWC, которая состоится в Барселоне. Смартфон G22 имеет модульную конструкцию, предназначенную для упрощенного ремонта в домашних условиях. Созданный в сотрудничестве с iFixit гаджет имеет в своем комплекте инструменты для самостоятельного ремонта в случае поломки.

По словам производителя, Nokia G22 получил быстросъемную заднюю панель и упрощенную внутреннюю конструкцию. В компании рассказали, что пользователь может снять заднюю крышку и получить доступ ко всем компонентам девайса — аккумулятору, экрану, порту для зарядки.

«Люди ценят долговечные и качественные устройства, и они не должны идти на компромисс в цене, чтобы получить их», — заявил руководитель отдела маркетинга продуктов HMD Global Адам Фергюсон.

В Nokia отметили, что новый смартфон имеет 6,53-дюймовый дисплей, 50-мегапиксельную камеру, сканер отпечатков пальцев, гарантию обновлений Android в течение трех лет. Стоимость Nokia G22 составит 150 фунтов стерлингов или около 14 тысяч рублей.